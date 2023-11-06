Ирландия отменит льготы для украинских беженцев

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Ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что правительство до конца года примет ряд мер, отменяющих льготы на бесплатное проживание для беженцев из Украины. Об этом пишет издание Irish Times.

«Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», - приводит издание слова ирландского премьера.

Такие меры необходимы для того, чтобы было больше времени, чтобы разобраться с размещением и другими вопросами, отметил премьер Ирландии.

По словам Вардакара, в этом вопросе Ирландии необходимо опираться на опыт других стран, которые не предоставляют украинцам право на бессрочное бесплатное проживание. Кроме того отмечается, что власти страны намерены пересмотреть вопрос о выплате пособий беженцам для того, чтобы они работали, а не просто получали государственные выплаты.

Ранее украинские беженцы в одном из ирландских отелей взбунтовались из-за отказа властей страны кормить их бесплатно. Ирландское правительство объявило, что проживающие в гостиницах беженцы должны ежедневно платить 10 евро за взрослого и 5 евро за ребенка.