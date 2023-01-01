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Три человека, включая младенца, пострадали в результате обстрела Донецка

Ян Брацкий
06:58 01.01.2023
После удара украинских националистов из РСЗО начался пожар в районе водоканала.
Три человека, включая младенца, пострадали в результате обстрела Донецка
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Три человека, включая трехмесячного ребенка, пострадали в результате ночного обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: трехмесячный мальчик, девушка 2003 года рождения и женщина 1975 года рождения», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Территорию ДНР националисты обстреливали всю новогоднюю ночь. Под удар попали не только жители Донецка, но и Макеевки и Горловки. Залпы РСЗО сменили удары артиллерии «натовского» калибра.

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