Три человека, включая младенца, пострадали в результате обстрела Донецка
После удара украинских националистов из РСЗО начался пожар в районе водоканала.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Три человека, включая трехмесячного ребенка, пострадали в результате ночного обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: трехмесячный мальчик, девушка 2003 года рождения и женщина 1975 года рождения», - написал мэр в своем Telegram-канале.
Территорию ДНР националисты обстреливали всю новогоднюю ночь. Под удар попали не только жители Донецка, но и Макеевки и Горловки. Залпы РСЗО сменили удары артиллерии «натовского» калибра.