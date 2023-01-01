В стране и мире Три человека, включая младенца, пострадали в результате обстрела Донецка Ян Брацкий После удара украинских националистов из РСЗО начался пожар в районе водоканала. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Три человека, включая трехмесячного ребенка, пострадали в результате ночного обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: трехмесячный мальчик, девушка 2003 года рождения и женщина 1975 года рождения», - написал мэр в своем Telegram-канале. Территорию ДНР националисты обстреливали всю новогоднюю ночь. Под удар попали не только жители Донецка, но и Макеевки и Горловки. Залпы РСЗО сменили удары артиллерии «натовского» калибра. Экспертное мнение и аналитика