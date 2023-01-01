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Боевики выпустили 25 ракет РСЗО по Донецку

Семен Лавров
04:51 01.01.2023
СЦКК в ДНР сообщил об обстреле Киевского, Ворошиловского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка.
Боевики выпустили 25 ракет РСЗО по Донецку
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В 4:00 утра 1 января 2023 года украинские националисты выпустили 25 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр координации и контроля вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР.

Под атаку РСЗО попали два района города.

«04:00 - н.п. Невельское – г. Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 25 ракет РСЗО», - говорится в публикации.

Несколькими минутами позже СЦКК зафиксировал удары по городу снарядами «натовского» калибра - 155 мм. Согласно сообщению, под обстрел орудиями иностранного производство попали Кировский и Куйбышевский районы. По ним националисты выпустили 6 и 4 ракеты соответственно.

На данный момент информации о жертвах не поступало.

Ранее СЦКК зафиксировал обстрелы из РСЗО Донецка, Макеевки и Горловки. Удары украинской артиллерии начались за несколько минут до наступления Нового года. При этом Петровский и Киевский районы областного центра также попали под удары орудий калибра 155 мм.

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