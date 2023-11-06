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Кандидаты от правящей партии Молдавии проигрывают местные выборы

Анастасия Бобылева
04:45 06.11.2023
Предварительные данные ЦИК говорят о том, что в 30 из 36 городов Молдавии на пост мэра изберут кандидатов от других партий.
Кандидаты от правящей партии Молдавии проигрывают местные выборы
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress.com, Global Look Press
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Правящая партия в Молдавии проигрывает местные выборы. Такой вывод можно сделать, исходя из предварительных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по результатам подсчета 90% голосов.

Согласно этим данным, в большей части городов и районных советов кандидатов от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) обходят представители Партии социалистов, «Нашей партии» и других. В 30 из 36 городов страны борьба за пост мэра закончится проигрышем для кандидатов от ПДС, и ни в одном из районных советов они не наберут большинство голосов.

В Кишиневе, где уже обработали протоколы с 238 из 305 участков, большинство голосов отдано действующему мэру города Иону Чебану, за которого проголосовали 51,6% людей. Кандидат от правящей партии Лилиан Карп оказался на втором месте, набрав 27% голосов. В Бельцах представитель ПДС оказался на четвертом месте, а во второй тур прошли независимый кандидат Арина Коршикова (23%) и кандидат «Нашей партии» Александр Петков. Также известно, что в Оргееве победу в первом туре одержала представитель оппозиции Татьяна Кочу.

С недавних пор в Молдавии перестали печатать избирательные бюллетени на русском языке. Как отметила президент страны Майа Санду, избирательная реформа - одно из условий на пути евроинтеграции республики.

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