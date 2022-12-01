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Молдавия перестанет печатать бюллетени на русском языке

Ян Брацкий
15:33 01.12.2022
Президент страны Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права - одно из условий на пути евроинтеграции республики.
Молдавия перестанет печатать бюллетени на русском языке
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Молдавский парламент одобрил обновленный кодекс о выборах. Согласно документу, в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке, заявил спикер парламента Игорь Гросу.

«Проект кодекса о выборах во втором (финальном чтении) одобрен голосами 55 депутатов», - цитирует РИА Новости заявление Гросу.

Ранее глава румынского МИД Богдан Ауреску напомнил киевскому режиму о просьбе признать, что молдавского языка не существует. Весной прошлого года украинские власти признали тождественность румынского и молдавского языков. Официальный Бухарест неоднократно обращался к Украине с призывом признать, что молдавского языка нет.

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