Армия Армия Армия

Военно-космическая академия с трехсотлетней историей празднует день рождения

04:39 16.01.2023
В заведении готовят офицеров по 60 программам, а коллектив вуза состоит из заслуженных деятелей науки. В Минобороны показали, как проходит обучение курсантов в академии.
Военно-космическая академия с трехсотлетней историей празднует день рождения
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 16 января 2023 года отмечает свой День рождения. Она ведет свою историю от Инженерной школы, сформированной по указу Петра I и ставшей отправной точкой для развития в стране системы подготовки военных инженеров.

Академия - один из важнейших вузов Министерства обороны России, в ней готовят офицеров по 60 образовательным программам для Воздушно-космических сил и других видов войск ВС РФ. На протяжении трех веков здесь готовят героев-выпускников, за это время вуз накопил серьезный опыт обучения и воспитания надежных защитников нашей страны.

Накопленный опыт помогает в условиях спецоперации. Благодаря ему формируется современная военно-инженерная идеология, которая развивается и закрепляется в условиях реальных боевых действий.

Безусловно, это большая заслуга профессорско-преподавательского состава академии, который бережно хранит и преумножает славные традиции военного образования.

Благодаря их профессионализму, богатому боевому опыту, терпению и полной самоотдаче внедряются перспективные технологии и методы обучения, новые принципы организации образовательного процесса. Повышается качество подготовки военных специалистов, способных в любой обстановке успешно решать сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов государства в космическом пространстве.

В академии трудится коллектив заслуженных деятелей науки, почетных работников в сфере образования и членов российских академий. Основой профессорско-преподавательского состава является более 130 докторов и 870 кандидатов наук.

Сегодня выпускники Можайки - это специалисты XXI века. Это Космические инженеры, обладающие глубокими знаниями в своей области, владеющие современными информационными технологиями, имеющие инновационный взгляд на решение сложных технических задач.

Ранее в МО РФ показали кадры последствий обстрелов Горловки украинскими боевиками. В результате удара в городе были повреждены несколько зданий, а один из снарядов чуть не попал в резервуар с пропаном, что могло спровоцировать мощный взрыв.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:01 В стране и мире
Видео
Пассажир рухнувшего в Непале самолета снял на видео момент катастрофы
19:09 В стране и мире
Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян
18:04 В стране и мире
Спектакль «Лес», в котором играл Назаров, отменили в МХТ им. Чехова
17:58 В стране и мире
«Ангарский маньяк» Попков признался в новых убийствах
16:54 В стране и мире
Все находившиеся на борту рухнувшего в Непале самолета погибли
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.