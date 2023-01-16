Военно-космическая академия с трехсотлетней историей празднует день рождения

В заведении готовят офицеров по 60 программам, а коллектив вуза состоит из заслуженных деятелей науки. В Минобороны показали, как проходит обучение курсантов в академии.

© Фото: Минобороны России

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 16 января 2023 года отмечает свой День рождения. Она ведет свою историю от Инженерной школы, сформированной по указу Петра I и ставшей отправной точкой для развития в стране системы подготовки военных инженеров.

Академия - один из важнейших вузов Министерства обороны России, в ней готовят офицеров по 60 образовательным программам для Воздушно-космических сил и других видов войск ВС РФ. На протяжении трех веков здесь готовят героев-выпускников, за это время вуз накопил серьезный опыт обучения и воспитания надежных защитников нашей страны.

Накопленный опыт помогает в условиях спецоперации. Благодаря ему формируется современная военно-инженерная идеология, которая развивается и закрепляется в условиях реальных боевых действий.

Безусловно, это большая заслуга профессорско-преподавательского состава академии, который бережно хранит и преумножает славные традиции военного образования.

Благодаря их профессионализму, богатому боевому опыту, терпению и полной самоотдаче внедряются перспективные технологии и методы обучения, новые принципы организации образовательного процесса. Повышается качество подготовки военных специалистов, способных в любой обстановке успешно решать сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов государства в космическом пространстве.

В академии трудится коллектив заслуженных деятелей науки, почетных работников в сфере образования и членов российских академий. Основой профессорско-преподавательского состава является более 130 докторов и 870 кандидатов наук.

Сегодня выпускники Можайки - это специалисты XXI века. Это Космические инженеры, обладающие глубокими знаниями в своей области, владеющие современными информационными технологиями, имеющие инновационный взгляд на решение сложных технических задач.

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Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов