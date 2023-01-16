Кадры последствий обстрелов Горловки украинскими боевиками
Украинские боевики снова нанесли удар по Горловке снарядами «натовского» калибра 155 мм. После этого удара люди выжили лишь чудом, а один из жилых домов оказался разрушен.
В здании, куда попал снаряд, практически полностью обрушилась кровля, взрывная волна выбила рамы и стекла. Семья из трех человек находилась в доме по соседству, который также оказался изрешечен осколками.
«Это, наверное, Зеленский так им сказал. Бейте и все. Вот они и бьют», - комментирует житель Горловки Владимир.
Людям, живущим в городе, страшно ходить на работу. По отзывам местных, украинские боевики намеренно бьют по мирному району - рядом с местом удара находится больница.
Националисты обстреляли и газовую заправку на улице Ленина. Можно увидеть рухнувший столб, поврежденный забор, глубокую воронку. Снаряды упали совсем рядом с резервуаром с пропаном. Упади они ближе на несколько метров, здесь бы произошел мощный взрыв.
Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.
Ранее украинские националисты ударили по Горловке. Обстрел производился снарядами «натовского» калибра.