В результате обстрела Горловки снарядами «натовского» калибра в городе были повреждены несколько зданий, один из снарядов чуть не попал в резервуар с пропаном, что могло спровоцировать мощный взрыв.

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Украинские боевики снова нанесли удар по Горловке снарядами «натовского» калибра 155 мм. После этого удара люди выжили лишь чудом, а один из жилых домов оказался разрушен.

В здании, куда попал снаряд, практически полностью обрушилась кровля, взрывная волна выбила рамы и стекла. Семья из трех человек находилась в доме по соседству, который также оказался изрешечен осколками.

«Это, наверное, Зеленский так им сказал. Бейте и все. Вот они и бьют», - комментирует житель Горловки Владимир.

Людям, живущим в городе, страшно ходить на работу. По отзывам местных, украинские боевики намеренно бьют по мирному району - рядом с местом удара находится больница.

Националисты обстреляли и газовую заправку на улице Ленина. Можно увидеть рухнувший столб, поврежденный забор, глубокую воронку. Снаряды упали совсем рядом с резервуаром с пропаном. Упади они ближе на несколько метров, здесь бы произошел мощный взрыв.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.

Ранее украинские националисты ударили по Горловке. Обстрел производился снарядами «натовского» калибра.