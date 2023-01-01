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Националисты обстреляли Рубежное в ЛНР из РСЗО HIMARS

Ян Брацкий
06:39 01.01.2023
Кроме того, радикалы обстреляли из орудий «натовского» калибра Кировский и Куйбышевский районы Донецка.
Националисты обстреляли Рубежное в ЛНР из РСЗО HIMARS
© Фото: Ashley Chan Keystone Press Agency Globallookpress
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Три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS выпустили украинские националисты по населенному пункту Рубежное в Луганской народной республике. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями официального Киева.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:05 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», - говорится в Telegram-канале представительства.

Неспокойной новогодняя ночь выдалась и для жителей Донецка, на которых националисты обрушили мощный удар из 25 ракет РСЗО. Первые взрывы прогремели в 4:00 утра.

Когда разрывы реактивных снарядов стихли, раздались залпы орудий «натовского» калибра - 155-мм. Под обстрел попали жители Кировского и Куйбышевского районов. На данный момент информации о жертвах не поступало.

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