В стране и мире В двух областях Украины прозвучала воздушная тревога Анастасия Бобылева Об этом говорят данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны. © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: На Украине объявили воздушную тревогу. На онлайн-карте воздушных тревог Минцифры страны в красный цвет окрашены Днепропетровская и Кировоградская области. Также из данных карты следует, что сирены звучат на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. В Киеве, а также еще в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Экспертное мнение и аналитика