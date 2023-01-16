В двух областях Украины прозвучала воздушная тревога
Об этом говорят данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
На Украине объявили воздушную тревогу. На онлайн-карте воздушных тревог Минцифры страны в красный цвет окрашены Днепропетровская и Кировоградская области.
Также из данных карты следует, что сирены звучат на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. В Киеве, а также еще в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.