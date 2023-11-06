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Ансамбль песни и пляски ЦВО исполнил народные и рок-песни в тылу СВО

05:30 06.11.2023
Кадры выступления показало Министерство обороны РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в одном из тыловых районов проведения спецоперации. Министерство обороны РФ опубликовало кадры концерта.

​Коллектив ансамбля исполнил для военнослужащих мотострелкового подразделения музыкальные композиции на серьезные темы, а также веселые энергичные песни. Само выступление проходило на полевой сцене.

Основой концертной программы стали композиции отечественных рок-исполнителей и народные песни. Также артисты сыграли для слушателей на музыкальных инструментах, в том числе на аккордеоне и на скрипке, которая нравится военнослужащим группировки «Отважные».

Военнослужащие  поблагодарили ансамбль громкими аплодисментами и заверили в скорой победе российских бойцов.

Ранее были опубликованы кадры выступления артистов ансамбля песни и пляски Донских казаков на сцене Центрального Дома Российской Армии. Концерт прошел в рамках музыкального проекта «Поет Россия Армии Победу».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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