Артисты ансамбля песни и пляски Донских казаков выступили на сцене ЦДРА

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Государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова из Ростова-на-Дону выступил в Центральном Доме Российской Армии с программой «С верой на службе Отечеству». Концерт прошел 1 ноября в рамках музыкального проекта «Поет Россия Армии Победу».

На сцене ЦДРА прозвучали старинные казачьи песни, военные и походные композиции разных времен, а также показали яркие плясовые номера. Директор ансамбля Наталья Шепелева отметила, что репертуар соответствует традициям русского донского казачества.

Также, по ее словам, у коллектива всегда были очень тесные связи с Донецкой и Луганской народными республиками.

«В нашем коллективе работают артисты, окончившие образовательные учреждения культуры ЛНР и ДНР. Там готовят отличных специалистов. Недавно прошли концерты в Луганской филармонии, регулярно мы выступаем в ростовском военном госпитале», - подчеркнула Наталья Шепелева.

Напомним, проект «Поет Россия Армии Победу» стартовал в этом году. Он проводится ЦДРА с целью выражения поддержки российским военным, участвующим в специально операции, демонстрации консолидации и единства граждан России в этом патриотическом настрое.

На сцене Центрального Дома Российской Армии выступают коллективы из разных регионов, представляющие патриотические программы. Ранее в рамках проекта выступали казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова.