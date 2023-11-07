Звонарева и Зигемунд обыграли теннисисток из Австралии и США в финале турнира WTA

Для российской спортсменки это 16-ая победа в парном разряде.

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Российская теннисистка Вера Звонарева в дуэте с германской спортсменкой Лаурой Зигемунд выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде. Турнир прошел в мексиманском Канкуне.

Соперниками теннисисток были представительницы США и Австралии - Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес. Встреча продолжалась один час и 38 минут и закончилась победой российско-германского дуэта со счетом 6:4, 6:4.

Для Звонаревой это уже 16-ая победа под эгидой WTA в парном разряде, спортсменка также имеет на счету 12 побед в одиночном разряде, она занимает 16-ое место в парном рейтинге WTA. Теннисистка дважды выигрывала Кубок Федерации в составе сборной России в 2004 и 2008, была бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев выиграл автстралийского спортсмена Алекса де Минора в четвертьфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Париже. В полуфинале «Мастерса» Рублев сыграет с первой ракеткой мира - сербским представителем Новаком Джоковичем.