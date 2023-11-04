Рублев пробился в полуфинал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Джоковичем

© Фото: Glenn Gervot, XinHua, Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором в четвертьфинальном матче турнира ATP серии «Мастерс» в Париже. Встреча, которая продолжалась чуть больше двух часов, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Россиянин, который посеян на турнире под пятым номером, выполнил четыре подачи на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. Австралиец (13-й номер посева) в свою очередь оформил пять эйсов, три раза ошибся на своей подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

В полуфинале «Мастерса» Рублев сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который в 1/4 финала в упорной борьбе взял верх над Хольгером Руне из Дании (6-й номер посева). Итоговый счет - 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Во втором полуфинальном матче встретятся болгарин Григор Димитров, который на пути победил россиянина Даниила Медведева и Александра Бублика из Казахстана, и грек Стефанос Циципас, обыгравший немца Александра Зверева и Карена Хачанова из России.