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Рублев пробился в полуфинал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Джоковичем

Максим Крюков
08:47 04.11.2023
В 1/4 финала Андрей Рублев обыграл Алекса де Минора, а Новак Джокович - Хольгера Руне.
Рублев пробился в полуфинал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Джоковичем
© Фото: Glenn Gervot, XinHua, Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором в четвертьфинальном матче турнира ATP серии «Мастерс» в Париже. Встреча, которая продолжалась чуть больше двух часов, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Россиянин, который посеян на турнире под пятым номером, выполнил четыре подачи на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. Австралиец (13-й номер посева) в свою очередь оформил пять эйсов, три раза ошибся на своей подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

В полуфинале «Мастерса» Рублев сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который в 1/4 финала в упорной борьбе взял верх над Хольгером Руне из Дании (6-й номер посева). Итоговый счет - 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Во втором полуфинальном матче встретятся болгарин Григор Димитров, который на пути победил россиянина Даниила Медведева и Александра Бублика из Казахстана, и грек Стефанос Циципас, обыгравший немца Александра Зверева и Карена Хачанова из России.

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