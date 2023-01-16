МО РФ показало кадры ракетных ударов российских «Аллигаторов» по позициям националистов
Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил России в ходе спецоперации.
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе украинских боевиков. При нанесении ракетного удара вертолетчики используют элемент пилотажа «Горка», что позволяет выполнить задачу на большей дальности и с точным поражением цели.
Экипажи летят на предельно малых высотах, огибая рельеф местности с целью ухода от средств ПВО противника. А при возвращении на базу инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе.
Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52, которые могут выполнить практически все боевые задачи.
Ранее командир расчета ЗРК «Бук-М3» рассказал о боевой работе «истребителя дронов». Российские ЗРК могут быстро обнаружить воздушную цель и поразить ее.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов