МО РФ показало кадры ракетных ударов российских «Аллигаторов» по позициям националистов

Экипажи вертолетов используют элемент пилотажа «Горка» и летят на предельно малых высотах. Это позволяет уйти от средств ПВО противника и в то же время нанести ему удар с большей точностью.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил России в ходе спецоперации.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе украинских боевиков. При нанесении ракетного удара вертолетчики используют элемент пилотажа «Горка», что позволяет выполнить задачу на большей дальности и с точным поражением цели.

Экипажи летят на предельно малых высотах, огибая рельеф местности с целью ухода от средств ПВО противника. А при возвращении на базу инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52, которые могут выполнить практически все боевые задачи.

Ранее командир расчета ЗРК «Бук-М3» рассказал о боевой работе «истребителя дронов». Российские ЗРК могут быстро обнаружить воздушную цель и поразить ее.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов