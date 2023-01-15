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Командир расчета ЗРК «Бук-М3» рассказал о боевой работе «истребителя дронов»

Дарья Сенникова
Семен Лавров
09:45 15.01.2023
Данный зенитно-ракетный комплекс показал себя как крайне эффективное оружие в уничтожении турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
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Развёртывание зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» на новой позиции занимает не более пяти минут. Российские ЗРК способны быстро обнаруживать и поражать управляемыми снарядами воздушные цели: беспилотники, штурмовики и ракеты противника.

«Зона обнаружения у "Бука" 120 км, может поражать цели на дальности 70», - рассказал командир зенитной ракетной батареи с позывным «Второй».

Кроме этого, «Бук-М3» способен работать вместе с машинами предыдущей версии - М2, а также с зенитно-ракетной системой большой дальности С-300В. Таким образом на расстоянии в двести километров может быть обнаружена, а затем уничтожена любая цель.

 «Были вертолёты, самолеты, беспилотники,  это само собой, их полно, можно хоть каждый день сбивать. Но это не наша цель. В основном у нас что-то крупнее», - перечислил военнослужащий.

За большое количество сбитых в начале спецоперации турецких разведывательно-ударных дронов Bayraktar ЗРК «Бук-М3» прозвали «истребителем дронов». При этом он эффективно поражает ракеты комплексов «Точка-У» и HIMARS, а также противорадиолокационное вооружение, применяемое против комплексов ПВО.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО. В ходе круглосуточного боевого дежурства по противовоздушной обороне расчеты данных боевых машин эфффективно сбивают украинские ракеты, беспилотники и другие цели. В этом им помогает использование различных режимов работы «Буков».  

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