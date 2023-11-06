«Мы всегда рядом»: уральские студенты поддержали делом участников СВО

Для бойцов в зоне СВО студенты собрали радиостанции, наборы инструментов и средства личной гигиены.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Студенты Уральского института управления РАНХиГС в рамках первого межвузовского гуманитарного сбора, чтобы поддержать участников спецоперации, закупили бензопилу, радиостанции, теплые балаклавы, наборы инструментов и средства личной гигиены.

«Мы активно поддерживаем наших ребят. На постоянной основе посещаем наш госпиталь. Мы с вами, всегда рядом, любим. Все ждут вас. Желаем победы», - пожелала бойцам Виолетта Сараева, студентка РАНХиГС.

Руководитель Народного фронта Свердловской области Вадим Савин поблагодарил руководство вуза и студентов, которые приняли активное участие в этом сборе. Всего в акции участвуют семь вузов Екатеринбурга. После завершения сбора все будет отправлено на передовую в зону СВО.

Сегодня оказать поддержку российскому воинству может каждый. Для этого Минобороны России запустило канал «Добро-Информ». Там можно узнать истории неравнодушных россиян и организаций, которые поддерживают военнослужащих в зоне СВО. Вся информация на сайте оборонного ведомства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Ранее жители Ставрополья собрали для бойцов в зоне СВО груз на три миллиона рублей с современными беспилотниками, дроноподавителями, приборами для радиоэлектронной борьбы и походными аптечками.