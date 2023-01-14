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«Донбасс - родная земля»: военные врачи рассказали, почему отправились в зону СВО

05:00 14.01.2023
Медики, выполняющие свой долг в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, проводят сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы от вражеских снарядов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) продолжают работать в зоне проведения специальной военной операции. Медики оказывают помощь военнослужащим и гражданским лицам, которые получили ранения различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые травмы.

Врачи, выполняющие свой долг в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, проводят сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяют вооруженные формирования украинских националистов.

«В составе нашего медицинского отряда есть высококлассные специалисты: это и нейрохирург, сосудистый хирург, травматологи, бригада хирургов. У нас есть рентгеновское оборудование, при необходимости мы можем выполнить более узкие исследования - это компьютерная томография, есть свой аппарат УЗИ», - рассказал начальник хирургического отделения Алексей.

Заведующий отделением отметил, что врачи работают круглосуточно и оказывают помощь пациентам максимально быстро и в кратчайшие сроки.

«Родился в Донецке. Донбасс - это для меня родная земля. Я пришел в военкомат, спросил, нужны ли военнослужащие по моей военно-учетной специальности. Сказали: да, нужны», - поделился хирург Кирилл.

Он добавил, что после этого его прикомандировали в медицинский отряд специального назначения.

«Привело меня сюда желание оказывать первую специализированную помощь. Призвался я в апреле. Как началась спецоперация, я начал ходить в военкомат. Удалось призваться санитаром-водителем, через некоторое время я попал в медицинский отряд специального назначения, где уже работал по специальности. Опыт работы в сосудистой хирургии - 4,5 года. На поле боя часто бывают ранения сосудов, их необходимо в кратчайшие сроки ушить, чтобы сохранить конечность, а иногда и жизнь», - сказал сосудистый хирург Игорь.

Ранее Минобороны России показало, как военные врачи Западного военного округа оказывают необходимую медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям на территории развернутого медпункта на одном из направлений в зоне проведения спецоперации. Медики принимают десятки пациентов каждый день, не покидая позиции, что позволяет оказывать своевременную помощь и не допускать осложнений при травмах и заболеваниях.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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