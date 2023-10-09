Замглавы МИДа Галузин заявил, что точка в конфликте Еревана и Баку не поставлена

Замглавы МИДа Михаил Галузин заявил, что миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе остается более чем востребованной.

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Точка в конфликте между Азербайджаном и Арменией еще не поставлена. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. И здесь сохраняет актуальность комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», - сказал Галузин.

Замглавы МИДа также отметил роль России в урегулировании вооруженного конфликта - отсутствие боевых действий во многом заслуга России и ее миротворческого контингента.

«Миссия российского миротворческого контингента остается более чем востребованной. Российский миротворческий контингент сыграл огромную роль», - добавил Галузин.

Кроме того, отметил Галузин, переговоры между представителями армян в Нагорном Карабахе и властями Азербайджана проходят также при участии представителей командования российского миротворческого контингента.

Галузин обратил внимание на недружественность риторики со стороны Армении в отношении России, о чем свидетельствуют армяно-американские военные учения и визит супруги премьер-министра Армении в Киев. При этом он выразил надежду, что в Армении будут исходить из тех прочных многовековых связей, которые объединяют народы.

Ранее отличившиеся при выполнении задач в Карабахе миротворцы получили награды. Их главная цель - не допустить возобновления кровопролития и обеспечить связь между Баку и Степанакертом.