В МО РФ заявили о поражении склада вооружения и военной техники ВФУ в районе Красного Лимана

Также, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, был поражен ангар с военной техникой украинских боевиков в районе Малокатериновки в Запорожской области.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали о поражении украинского склада с вооружением и военной техникой в районе Красного Лимана. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе», - сказал Конашенков.

Игорь Конашенков рассказал о происходящем на различных направлениях специальной военной операции. Так, на Купянском направлении огневое поражение было нанесено силами армейской авиации и артиллерии ЗВО. Объектами применения стали 92-я мехбригада и 103-я бригада территориальной обороны украинских боевиков. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области. Как заметил официальный представитель МО РФ, при этом было уничтожено более 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Действия на Краснолиманском направлении отметились огневым поражением скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны украинских боевиков. Это произошло в районах Серебрянки и Терны на территории ДНР. Было уничтожено более 75 боевиков, три вражеских танка, пять боевых бронированных машин и пикап.

На Донецком направлении продолжают наступательные действия подразделения ЮВО и подразделения ВДВ. За сутки на этом направлении было уничтожено более 50 украинских боевиков, бронетранспортер противника и восемь автомобилей.

Подразделения ВВО нанесли комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде врага и 108-й бригаде территориальной обороны противника на Южно-Донецком направлении. Это произошло в районе населенных пунктов Степовое (Запорожская область) и Новоселка (ДНР). Уничтожению подверглось до 30 украинских боевиков, боевая бронированная машина и два пикапа.

Конашенков рассказал о суточных итогах контрбатарейной борьбы. Враг лишился следующих систем:

- боевая машина РСЗО «Град» и буксируемая гаубица «Гиацинт-Б» в районе Авдеевки на территории ДНР;

- буксируемая гаубица Д-30 в районе Антоновки на территории ДНР;

- буксируемая гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Акация» в районах Зализничного и Орехово в Запорожской области;

- самоходная гаубица «Гвоздика» в районе Инженерного в Херсонской области;

- РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37 в районе Кармазиновки на территории ЛНР;

- РЛС контрабатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-50 в районе Авдеевки в ДНР.

Отличились за сутки и российские средства ПВО. Они сбили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Новоселовское и Софиевка в Луганской Народной Республике. Были перехвачены и семь украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах населенных пунктов Суровцевка (ЛНР), Федоровка (ДНР), Васильевка (Запорожская область).

Игорь Конашенков озвучил актуальные данные по потерям военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 372 самолетов, 200 вертолетов, 2 885 беспилотников, 401 ЗРК, 7 537 танков и других боевых бронированных машин, 983 боевых машин РСЗО, 3 841 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 066 единиц специальной военной автотехники.

Также «Звезда» показала, как выглядит сегодня отбитый у украинских боевиков Соледар.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов