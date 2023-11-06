Sabah: госсекретаря США Блинкена шокировал отказ главы МИД Турции Фидана обняться

Как сообщает Sabah, американский госсекретарь Блинкен хотел обнять главу турецкого МИД Фидана при приветствии, однако тот сделал шаг назад.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан отступил на один шаг назад, когда госсекретарь США Энтони Блинкена попытался обнять его. Об этом сообщает издание Sabah.

Произошедшее стало «шоком» для американского госсекретаря, пишет издание.

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана... Эти мгновения отразились на лице Блинкена вот так...», - пишет Sabah.

Видео инцидента публикует Life. На нем видно, что после крепкого рукопожатия Блинкен делает шаг вперед, чтобы обнять своего визави, однако глава турецкого МИД Фидан тут же делает шаг назад, продолжая сжимать руку американского госсекретаря.

Турецкие СМИ обратили внимание, что среди тех, кто встречал Блинкена в Анкаре, не было турецких высокопоставленных чиновников, кроме того, на перроне отсутствовало освещение.

Пользователи соцсетей считают, что американский политик «получил то, что заслуживает», поскольку встретил турецкого министра, засунув одну руку в карман.