В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Sabah: госсекретаря США Блинкена шокировал отказ главы МИД Турции Фидана обняться

Алина Луговая
18:25 06.11.2023
Как сообщает Sabah, американский госсекретарь Блинкен хотел обнять главу турецкого МИД Фидана при приветствии, однако тот сделал шаг назад.
Sabah: госсекретаря США Блинкена шокировал отказ главы МИД Турции Фидана обняться
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Глава МИД Турции Хакан Фидан отступил на один шаг назад, когда госсекретарь США Энтони Блинкена попытался обнять его. Об этом сообщает издание Sabah.

Произошедшее стало «шоком» для американского госсекретаря, пишет издание.

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана... Эти мгновения отразились на лице Блинкена вот так...», - пишет Sabah.

Видео инцидента публикует Life. На нем видно, что после крепкого рукопожатия Блинкен делает шаг вперед, чтобы обнять своего визави, однако глава турецкого МИД Фидан тут же делает шаг назад, продолжая сжимать руку американского госсекретаря.

Турецкие СМИ обратили внимание, что среди тех, кто встречал Блинкена в Анкаре, не было турецких высокопоставленных чиновников, кроме того, на перроне отсутствовало освещение.

Пользователи соцсетей считают, что американский политик «получил то, что заслуживает», поскольку встретил турецкого министра, засунув одну руку в карман.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:14 В стране и мире
В секторе Газа сообщили, что КПП «Рафах» открыт для пропуска иностранцев
16:46 В стране и мире
Al Arabiya: число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч
16:00 В стране и мире
Лавров указал на попытки Запада толкнуть Ближний Восток к большой войне
15:24 В стране и мире
Иордания расценит выселение жителей Газы как объявление войны
15:02 В стране и мире
Глава ДНР Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Моргуна
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.