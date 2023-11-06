Турки обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Анкару ночью. У трапа самолета его встретили заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, который ранее подвергся жесткой критике со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов.

Такой нерадушный прием Блинкена отметили в турецком сегменте социальных сетей, а ряд пользователей вообще отметили, что американский политик «получил то, что заслуживает».

Известный турецкий журналист Зафер Шахин поделился фотографией с Блинкеном в соцсети Х и написал: «Очень элегантный прием».

В комментариях другие пользователи социальных сетей отметили, что госсекретарь США «этого и заслуживает». Другие обратили внимание на то, что американский посол встречает своего министра засунув руку в карман.

Ранее в Турции прошли масштабные митинги в поддержку Палестины. протестующие попытались прорваться к базе Инджирлик, где находятся американские военнослужащие. Турецким силовикам пришлось применить водометы против толпы.