Пристегните ремни: зарубежные авиакомпании попросили разрешить полеты с одним пилотом

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Зарубежные авиакомпании просят разрешить полеты пассажирских самолетов всего с одним пилотом на борту, ибо таким образом они смогут экономить на зарплате экипажей. Перевозчики свыше 40 стран, включая Германию, Великобританию и Новую Зеландию, по данным Bloomberg, обратились в ООН с соответствующим заявлением.



Более того, агентство авиационной безопасности Европейского союза анонсировало, что одиночные рейсы могут запустить уже в 2027 году. Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал «Звезде» о том, способна ли техника полностью заменить человека на высоте 10 тысяч метров.

«Если вы меня хотите спросить, я против такого решения, абсолютно против. Спросите 100 летчиков, и 99 скажут то же самое. Любая система на самолете имеет дублирование - это автоматические системы, гидросистемы, выпуски шасси, там тройное дублирование, а человеческий фактор - это самый уязвимый фактор, и он вообще без дублирования. Мы помним, что произошло в Германии, когда один пилот остался в кабине и куда он завел самолет», - говорит Сытник.

Ранее Росавиация до 27 ноября продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны.