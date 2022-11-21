В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пристегните ремни: зарубежные авиакомпании попросили разрешить полеты с одним пилотом

Елизавета Потейчук
18:28 21.11.2022
Агентство авиационной безопасности ЕС анонсировало, что одиночные рейсы могут запустить уже в 2027 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Florian Kopp, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Зарубежные авиакомпании просят разрешить полеты пассажирских самолетов всего с одним пилотом на борту, ибо таким образом они смогут экономить на зарплате экипажей. Перевозчики свыше 40 стран, включая Германию, Великобританию и Новую Зеландию, по данным Bloomberg, обратились в ООН с соответствующим заявлением.
 
Более того, агентство авиационной безопасности Европейского союза анонсировало, что одиночные рейсы могут запустить уже в 2027 году. Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал «Звезде» о том, способна ли техника полностью заменить человека на высоте 10 тысяч метров.

«Если вы меня хотите спросить, я против такого решения, абсолютно против. Спросите 100 летчиков, и 99 скажут то же самое. Любая система на самолете имеет дублирование - это автоматические системы, гидросистемы, выпуски шасси, там тройное дублирование, а человеческий фактор - это самый уязвимый фактор, и он вообще без дублирования. Мы помним, что произошло в Германии, когда один пилот остался в кабине и куда он завел самолет», - говорит Сытник.

Ранее Росавиация до 27 ноября продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:18 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что в дисбалансе продовольствия в мире виновата «авантюрная политика Запада»
17:17 В стране и мире
Видео
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главреда Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве
15:35 В стране и мире
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев - участников спецоперации
14:25 Армия
Видео
МО РФ: российские военные поразили украинские «Ураганы», бившие по Белгородской области
12:36 В стране и мире
В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.