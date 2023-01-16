В Румынии возле курорта Констанца обнаружили обломки ракеты

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На черноморском берегу в румынском уезде Констанца обнаружили обломок ракеты. Саперами было установлено, что обломок является ракетным ускорителем. Об этом сообщило агентство Agerpres.

«Бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца в воскресенье прибыла на берег Черного моря, между населенными пунктами Перибоиной и Сэчеле, чтобы подобрать элемент, предположительно являющийся боеприпасом. Саперы установили, что найденный объект - это ракетный ускоритель», - сообщило агентство.

Согласно ему, обломок передан румынскому оборонному ведомству для изучения. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям установили, что найденный объект не представлял никакой опасности для жителей.

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