Автоэксперт Шапарин рассказал о норме о каплях, исключенной из «перечня неисправностей» ГИБДД

Норма предполагала установку водителем транспортного средства на прикол в случае образования капель разного происхождения под капотом.

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе со «Звездой» рассказал, что из «перечня неисправностей и условий» ГИБДД убрали норму о наличии разного происхождения под капотом.

«Убрали одиозную абсолютно норму, которая запрещает наличие капель разного происхождения под капотом. То есть, если ты неправильно налил стеклоомывающую жидкость, например, ты пролил ее и образовались капельки, то ты тогда должен был свой автомобиль поставить на прикол», - объяснил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал телеканалу «Звезда», что между тремя странами Таможенного союза - Россией, Белоруссией и Казахстаном - существует технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. Специалист разъяснил сомнительные формулировки «перечня неисправностей и условий» ГИБДД и не согласился с данным документом.