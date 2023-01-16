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Автоэксперт Попов разъяснил сомнительные формулировки «перечня неисправностей и условий» ГИБДД

Дарина Криц
14:45 16.01.2023
Дмитрий Попов призвал «сгармонизировать» национальные законодательства «с нашим законодательством в Таможенном союзе» и «прийти к техническому регламенту Таможенного союза».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Elena Mayorova, Global Look Press
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Автоэксперт Дмитрий Попов не согласен с предлагаемым ГИБДД новым перечнем неисправностей транспортных средств. В эксклюзивном комментарии «Звезде» он отметил, что между тремя странами Таможенного союза - Россией, Белоруссией и Казахстаном - существует технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.

«Ранее это был у нас свой внутренний документ. А теперь мы приняли документ, который действует на все три страны. И мы по нашему таможенному договору должны наше законодательство приводить в соответствие с нашим общим на троих законодательством», - рассказал Дмитрий Попов.

Он добавил, что данный документ прошел множество голосований и предстоит еще одно, пятое. Но автоэксперта смущают некоторые формулировки.

«Я, например, в своих заключениях высказывал, что мне не нравятся ссылки на весьма качественные оценки тех или иных параметров. Ну, например: присутствуют следы коррозии или присутствуют следы механических повреждений. Повреждение повреждению - рознь, и коррозия коррозии на тормозных механизмах - рознь. Потому что автомобиль едет, он как только выезжает на дорогу, он сразу же оказывается в луже грязи, в луже воды. Поэтому коррозия на многих узлах, агрегатах и элементах автомобиля - это вполне объяснимая вещь», - пояснил автоэксперт Попов.

Он отметил, что сложное отношение имеет и к положениям о лобовых стеклах и колесах. Попов призвал «сгармонизировать» национальные законодательства «с нашим законодательством в Таможенном союзе» и «прийти к техническому регламенту Таможенного союза».

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