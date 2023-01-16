Медведев выиграл у Хирона и вышел во второй круг Australian Open 2023

Медведев подошел к Открытому чемпионату Австралии в хорошей форме и без труда победил американского соперника.

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Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Первым соперником Медведева стал американец Маркос Хирон, которого россиянин не раз уже обыгрывал. Он имел все шансы на победу и не упустил ее.

Судьба встречи решилась в трех сетах со счетом 6:0, 6:1, 6:2, чтобы выбить американца из дальнейшей борьбы, Медведеву понадобился 1 час 36 минут.

Во втором круге Медведев встречается с австралийцем Джоном Миллманом, занимающим 140-е место в мировой классификации.

Напомним, что Австралийская теннисная федерация подтвердила участие российских теннисистов в Australian Open 2023 в «в индивидуальном порядке под нейтральным флагом».



Australian Open - первый турнир серии Большого шлема в 2023 году, пройдет с 16 по 29 января. Действующий чемпион турнира - испанский игрок Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира 2022 года россиянина Даниила Медведева.