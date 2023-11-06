Командир батареи «Терек» рассказал, что активность противника под Работино уменьшилась в разы

Гвардейцы-разведчики из Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии продолжают продвигаться вперед в районе Работино. Шаг за шагом полоса отходит под контроль российских войск

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Одни из самых ожесточенных противостояний месяцами длились на Запорожском фронте между поселками Работино и Вербовое. Все лето российские бойцы отражали там атаки националистов, уничтожали бронетехнику и противостояли шквальному огню артиллерии противника, но своих рубежей не сдали. В доказательство тому поля, усеянные сгоревшими остовами танков, и разбитые блиндажи на украинских позициях.

Заместитель командира роты рассказал, как противотанковые расчеты буквально оборачивали противника в бегство.

«Вся техника, которая успела проскочить нашу артиллерию, ее на подходах уже разбирали наши расчеты "Корнета". Когда идет наступление, эти ракеты летят отовсюду. У противника паника. Они бросают технику, даже которая не была подбита», - добавил заместитель командира роты .

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» стали настоящим камнем преткновения для украинского наступления. Незаметные издалека они наносят удары такой силы, что не выдерживает самая толстая броня танков, а термобарические заряды помогают вскрыть даже самые защищенные позиции противника.

Стремясь повысить мобильность этих комплексов, разведчики нашли изящное и простое решение - установили его на быстроходный багги.

На скорости по полю багги может быстро оказаться на огневой позиции вне зоны поражения противника, а потом исчезнуть, избежав удара вражеской артиллерии.

«Мы не крутые, мы скромные ребята, это первое. Главная задача - уничтожение врага. Каким способом? Это уже , скажем, наши проблемы. Все, что мы достаем, мы уничтожаем», - добавил номер расчета АГС разведроты.

Самый крупный в мире миномет российской системы «Тюльпан» применяют, когда боевики прячутся глубоко под землей. Если боевики укрылись в подвале полуразрушенного здания, оборудовали там командный пункт и склад боеприпасов, то обычная артиллерия в таком случае бессильна. Однако же против тяжелых двухсот сорока миллиметровых мин не устоят даже толстые бетонные перекрытия.

Первый же снаряд ложится точно в цель, чтобы наверняка разрушить подземные укрепления, артиллеристы делают еще несколько выстрелов.

Наводчик с позывным «Михалыч» награжден медалью Суворова. Вместе со своим расчетом с самого начала спецоперации участвовал в боях за Мариуполь, сражался на Донецком и Луганском направлениях. Был ранен во время обстрела, но все равно вернулся на фронт, чтобы продолжить службу теперь уже в Запорожской области.

С наступлением осени работы у минометчиков прибавилось. Каждый раз, когда артиллерия противника дает слабину, у минометов появляется окно для работы. И, по наблюдением артиллеристов, так происходит все чаще.

«По сравнению с летней его наступательной кампанией активность противника только уменьшилась и в разы, это ощутимо. Вероятнее всего это из-за того, что им поставляют меньше боеприпасов», - отметил командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным «Терек».

Под огнем артиллерии 58-й армии противник постепенно теряет свои позиции возле Работино и Вербового, не успевает восстановить укрепления. Как следствие - под удар попадают основные штурмовые силы противника. Попытки атаковать украинские силы предпринимают все реже. Не имея должной артиллерийской поддержки, раз за разом вынуждены отступать, сводя к нулю шансы прорвать российскую линию обороны.

Ранее новороссийские десантники показали зачистку позиций ВСУ у Работино - Вербового. Разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила боевиков, которые пытались удержаться в опорном пункте на Запорожском направлении.