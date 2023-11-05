В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новороссийские десантники показали зачистку позиций ВСУ у Работино - Вербового

07:34 05.11.2023
Разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила украинских боевиков, которые пытались удержаться в опорном пункте на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В День военного разведчика Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы новороссийских десантников по зачистке позиций вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.

В ходе ведения активной обороны разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск уничтожили украинских боевиков, которые после неудачной попытки атаковать позиции российских войск попытались удержаться в опорном пункте.

После нанесения огневого поражения противнику ствольной артиллерией бойцы ВДВ скрытно приблизились к опорнику, где укрылись националисты, и с нескольких направлений атаковали неприятеля. Живая сила противника была уничтожена, на месте остались трофейное оружие и боеприпасы западного производства.

Ранее расчеты самоходных минометов «Тюльпан» уничтожили украинскую бронетехнику в районе села Работино. На Запорожском направлении ВСУ атакуют все реже. Немалую роль в этом играет и наша тяжелая артиллерия.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.