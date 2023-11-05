Новороссийские десантники показали зачистку позиций ВСУ у Работино - Вербового
В День военного разведчика Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы новороссийских десантников по зачистке позиций вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.
В ходе ведения активной обороны разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск уничтожили украинских боевиков, которые после неудачной попытки атаковать позиции российских войск попытались удержаться в опорном пункте.
После нанесения огневого поражения противнику ствольной артиллерией бойцы ВДВ скрытно приблизились к опорнику, где укрылись националисты, и с нескольких направлений атаковали неприятеля. Живая сила противника была уничтожена, на месте остались трофейное оружие и боеприпасы западного производства.
Ранее расчеты самоходных минометов «Тюльпан» уничтожили украинскую бронетехнику в районе села Работино. На Запорожском направлении ВСУ атакуют все реже. Немалую роль в этом играет и наша тяжелая артиллерия.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.