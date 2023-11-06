Лавров указал на попытки Запада толкнуть Ближний Восток к большой войне

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Глава МИД Сергей Лавров сказал, что миру хорошо известны методы, которыми пользуются англосаксы, один из которых - это посев хаоса в различных регионах и обострение межнациональных и межрелигиозных противоречий.

Одним из таких примеров Лавров назвал ситуацию на Ближнем Востоке, где «англосаксы буквально подталкивают регион на грань большой войны». Об этом он заявил во время марафона российского общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Министр иностранных дел продолжил мысль, указав на Украину, где, по его мнению, все это в полной мере проявилось. Он перечислил и другие страны. пострадавшие от методов Запада.

«Эта линия в полной мере проявляется и в других регионах, в том числе, на Украине. Примеров много, но результат один и тот же. Утрата или ослабление государственности, как это было с Ираком, Ливией, как пытались сделать с Сирийской Арабской Республикой. Собственно, и на Украине государственность под большим-большим вопросом», - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что в новом формирующемся мире не останется места гегемонии. Новая глобальная архитектура, сказал он, будет демократичной и справедливой.

«Полицентричность или многополярность, которые мы сейчас наблюдаем, носят действительно всеохватный характер», - отметил Сергей Лавров.

Ранее в телефонном разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном Сергей Лавров сказал, что необходимо добиться скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Также они указали на важность оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению.