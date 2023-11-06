В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров указал на попытки Запада толкнуть Ближний Восток к большой войне

Марина Крижановская
16:00 06.11.2023
Министр Лавров перечислил методы, которыми пользуется Запад и англосаксы.
Лавров указал на попытки Запада толкнуть Ближний Восток к большой войне
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Глава МИД Сергей Лавров сказал, что миру хорошо известны методы, которыми пользуются англосаксы, один из которых - это посев хаоса в различных регионах и обострение межнациональных и межрелигиозных противоречий.

Одним из таких примеров Лавров назвал ситуацию на Ближнем Востоке, где «англосаксы буквально подталкивают регион на грань большой войны». Об этом он заявил во время марафона российского общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Министр иностранных дел продолжил мысль, указав на Украину, где, по его мнению, все это в полной мере проявилось. Он перечислил и другие страны. пострадавшие от методов Запада.

«Эта линия в полной мере проявляется и в других регионах, в том числе, на Украине. Примеров много, но результат один и тот же. Утрата или ослабление государственности, как это было с Ираком, Ливией, как пытались сделать с Сирийской Арабской Республикой. Собственно, и на Украине государственность под большим-большим вопросом», - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что в новом формирующемся мире не останется места гегемонии. Новая глобальная архитектура, сказал он, будет демократичной и справедливой.

«Полицентричность или многополярность, которые мы сейчас наблюдаем, носят действительно всеохватный характер», - отметил Сергей Лавров.

Ранее в телефонном разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном Сергей Лавров сказал, что необходимо добиться скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Также они указали на важность оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:00 В стране и мире
Лавров указал на попытки Запада толкнуть Ближний Восток к большой войне
15:24 В стране и мире
Иордания расценит выселение жителей Газы как объявление войны
15:02 В стране и мире
Глава ДНР Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Моргуна
14:53 В стране и мире
Израиль нанес удары по единственной психбольнице в секторе Газа
14:26 В стране и мире
Народного артиста Соломина госпитализировали после потери сознания на улице
Популярное
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Видео
Пассажир летевшего в Надым Ми-8 снял пожар в вертолете изнутри
Видео
Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.