Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Ирана
Дипломаты подчеркнули важность установления режима прекращения огня в регионе.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном по поводу обострения палестино-израильского конфликта.
«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению», - говорится в сообщении МИД России.
Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана выразили обеспокоенность продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке и военными действиями в секторе Газа. Они также подчеркнули необходимость достижения режима прекращения огня в регионе и обоюдную приверженность делу деэскалации кризиса и разрешения конфликта дипломатическими методами.