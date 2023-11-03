В стране и мире Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главой МИД Ирана Елизавета Кондрикова Дипломаты подчеркнули важность установления режима прекращения огня в регионе. © Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном по поводу обострения палестино-израильского конфликта. «Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению», - говорится в сообщении МИД России. Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана выразили обеспокоенность продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке и военными действиями в секторе Газа. Они также подчеркнули необходимость достижения режима прекращения огня в регионе и обоюдную приверженность делу деэскалации кризиса и разрешения конфликта дипломатическими методами. Экспертное мнение и аналитика