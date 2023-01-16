Опубликованы кадры освоения броневиков «Тайфун-ВДВ» российскими десантниками в зоне СВО

На место военнослужащие ВДВ прибыли после тренировок на полигонах в пунктах дислокации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры с полигона в зоне специальной военной операции (СВО), где тренируются военнослужащие Воздушно-десантных войск.

Наши десантники оттачивают навыки стрельбы под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения СВО. Перед прибытием на место бойцы прошли подготовку в пунктах дислокации. Наряду со штатным стрелковым вооружением военнослужащие осваивают бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

«Тайфун-ВДВ» - бронеавтомобиль, который можно десантировать парашютным способом. Способен перевозить людей и грузы, а также нести разнообразное вооружение. Машина имеет броню, обеспечивающую защиту по пятому классу.

Способен выдержать взрыв до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом и четыре килограмма под днищем. Максимальная скорость достигает 100 километров в час.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов