Верховный суд запретил организацию «Маньяки. Культ Убийств»* в России

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Верховный суд России признал организацию «Маньяки. Культ Убийств»* (М.К.У.) террористической. Также движение, созданное на Украине, отныне запрещено в России.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах в иску. По данным Генпрокуратуры РФ, движение было создано на Украине и имело неонацистскую идеологию. Оно занимается пропагандой в интернете, которая «направлена на формирование культа насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха».

В марте прошлого года сотрудники ФСБ РФ задержали на территории России 60 последователей неонацистской группировки «М.К.У.»*. Радикалов задержали в 23 регионах страны.

*«Маньяки. Культ Убийств» (М.К.У.) - террористическая организация, запрещена в РФ.