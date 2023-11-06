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Глава ДНР Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Моргуна

Алина Луговая
15:02 06.11.2023
Глава ДНР Пушилин подписал указ об увольнении мэра Мариуполя Моргуна.
Глава ДНР Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Моргуна
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении Олега Моргуна, занимающего пост мэра Мариуполя. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте руководителя региона.

«Освободить Моргуна Олега Валерьевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполь», - следует из указа.  

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с шестого ноября. Информация о том, кто сменит Олега Моргуна не приводится.

Напомним, Олег Моргун занял должность мэра Мариуполя в январе 2023 года. Комментируя назначение Моргуна, Пушилин отметил, что восстановление города требует иного подхода, со спецификой которого Олег Моргун как раз знаком.

Мариуполь перешел под контроль ВС РФ в мае 2022 года и уже осенью того же года вошел в состав России по результатам референдума. После присоединения город сильно преобразился. Местные жители рассказали, что изменилось.

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