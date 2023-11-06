Суточные потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными.

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Российские Вооруженные силы за сутки предотвратили пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В МО РФ отметили, что поетри украинских боевиков составили до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными за сутки. ВС РФ также уничтожили три вражеских автомобиля, отметило ведомство.

Ранее Минобороны России показало кадры поражения вышки связи украинских боевиков при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Кадры удалось снять при помощи камеры, установленной на боеприпас.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.