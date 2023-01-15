Украинские боевики выпустили семь снарядов 155 мм по Горловке

Согласно данным СЦКК, обстрелы в 23:55 и 03:00 велись из населенного пункта Новгородское.

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В ночь на воскресенье украинские националисты выпустили 7 снарядов калибра 155 мм. по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно публикации ведомства, обстрелы начались в 23:55 в субботу, 14 января.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:55 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - пишет СЦКК в Telegram.

Спустя несколько часов атаки возобновились из того же населенного пункта. На этот раз 4 снаряда калибра 155 мм. были выпущены боевиками по Центрально-городскому району Горловки.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские националисты выпустили 57 снарядов по Донецкой Народной Республике за сутки. Они вели огонь из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Удары были нанесены по нескольким районам Донецка, а также другим населенным пунктам региона.