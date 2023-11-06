Расчет Д-30 уничтожил командный пункт боевиков на Артемовском направлении

На опубликованных кадрах видно, как удар российских гаубиц обрушивается на командно-наблюдательный пункт, уничтожая личный состав ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ нанесли удар из 122-мм гаубицы Д-30 по командно-наблюдательному пункту украинских националистов на Артемовском направлении в зоне спецоперации. МО РФ показало кадры боевой работы наших бойцов.

Замаскированный командно-наблюдательный пункт противника был обнаружен в полуразрушенном доме в серой зоне. На опубликованных кадрах можно увидеть, как передвигаются боевики вблизи этого дома. В результате точного удара наших артиллеристов командный пункт был уничтожен.

Бойцы выполняли задачу с закрытой огневой позиции. Стрельба велась на дальности до 8 километров осколочно-фугасными боеприпасами.

В рамках выполнения задач спецоперации наши артиллерийские подразделения разрушают оборонительные сооружения противника, уничтожают личный состав ВСУ и боевую технику, а также поражают склады боеприпасов и вооружения врага. Российские артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по РСЗО, минометным расчетам и расчетам ствольной артиллерии боевиков.

Ранее Новороссийские десантники показали зачистку позиций противника вблизи Работино. Разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила украинских боевиков, которые пытались удержаться в опорном пункте.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.