Жертва политики: русский некрополь во Франции находится под угрозой срыва финансирования

Данный некрополь был создан в 1927 году после первой волны эмиграции из России во Францию. На нем покоятся останки писателя Ивана Бунина, художника Константина Коровина, режиссера Андрея Тарковского.

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Могилы на старинном русском православном кладбище во Франции рискуют остаться вне закона. По сообщению французского СМИ, все большее количество могил на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа имеют таблички «Срок действия концессии истек.

Для продления или отказа, пожалуйста, свяжитесь с мэрией». Эти захоронения составляют 62% площади кладбища. Некрополь был создан в 1927 году после первой волны русской эмиграции во Францию.

Издание Le Monde сообщило, что с началом проводимой Россией специальной военной операции на Украине власти Франции отказались принимать от Москвы деньги за продление аренды мест на данном кладбище. Там покоятся останки десятков выдающихся русских деятелей: писателя Ивана Бунина, художника Константина Коровина, режиссера Андрея Тарковского и многих других.

«В этом году город не принял денег из России, позволяющих финансировать возобновление русских концессий, срок действия которых истек», - приводит издание слова Николая Лопухина - председателя Комитета по содержанию русских православных могил CESOR.

Приводится информация, что администрация города решила прервать соглашение о партнерстве с российской стороной, которая много лет исправно оплачивала аренду и содержание русской части некрополя.

Впрочем, как заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, опасаться сноса мемориалов не стоит: они традиционно притягивают туристов. Также в Комитете по содержанию русских православных могил во Франции «Звезде» сообщили, что на ближайшие пару лет аренда уже оплачена. Отмечено, что деньги вносятся лишь за те захоронения, за которыми не следят наследники, но их немного.