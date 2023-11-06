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Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина

Игнат Далакян
13:51 06.11.2023
Глава МИД РФ заявил, что главное, чтобы западные традиции не воспринимались как довлеющие над отечественными памятными событиями.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не видит ничего страшного и разрушительного в традициях, которые приходят с Запада, в том числе в Хеллоуине. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«Главное, чтобы эти традиции не воспринимались как довлеющие над нашей историей, над нашими праздниками, над нашими традиционными формами отмечать памятные события», - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил, что не видит в Хеллоуине ничего страшного, кроме того, что если верить западным фильмам, под прикрытием этого праздника совершаются кровавые преступления.

«Надеюсь, что нам это не грозит», - добавил Лавров.

Ранее на Хэллоуин Солнце «выстрелило» в Землю плазмой. Ученые из Колорадо зафиксировали на камеру момент мощного выброса.

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