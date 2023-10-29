Во Флориде два человека погибли из-за стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуина

Два человека погибли и 18 госпитализировано, сотрудники полиции не пострадали.

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В районе в городе Тампа американского штата Флорида произошла стрельба во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщил телеканал WFLA со ссылкой на источники в полиции.

По сообщению СМИ, перестрелка произошла в районе Йбор Сити в праздничное воскресенье, на попавших в соцсети видео очевидцев видно, что некоторые жертвы были в костюмах, среди полицейских никто не пострадал.

«В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы», - сообщил телеканал.

Похожий инцидент случился недавно в американском штате Мэн: мужчина устроил стрельбу в баре и боулинг-центре. Вскоре после этого полиция штата нашла виновника мертвым.