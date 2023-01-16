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Политолог Светов объяснил, почему Хорватия выступила в поддержку спецоперации РФ

Елизавета Потейчук
13:44 16.01.2023
Эксперт выразил мнение, что система санкционного давления на Россию может рухнуть только в том случае, если сформируется новый миропорядок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martin Moxter, imageBROKER, Goballookpress
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Хорватия в отличие от других стран - членов Североатлантического альянса (НАТО) имеет опыт Балканской войны. Спустя 30 лет общество осмыслило этот конфликт так, что между странами Балканского союза мог бы возникнуть мир, если бы не внешнее вмешательство. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал политолог Юрий Светов, комментируя слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Вашингтон и НАТО ведут войну против России руками украинцев.

«Хорватия ведь тоже вспоминает, что она потеряла в этих войнах, сколько было убитых. Возможно, и у президента, и у парламента сейчас есть ощущение, что от украинского конфликта надо держаться в стороне. Если господин Столтенберг (генсек НАТО. - Прим. ред.) заявляет, что отношения России и НАТО никогда не будут прежними, подразумевая, что дальше они будут только враждебными, то представители этих стран думают немножко по-другому», - считает эксперт.

По словам Светова, у таких стран «есть понимание, что Россия никуда из Европы не денется», с Москвой можно поддерживать взаимовыгодные отношения, а также «пользоваться тем, чем пользуется Сербия». При этом факт того, что Хорватия встанет на сторону России, невозможен, считает политолог.

«Еще во времена, когда не началась специальная военная операция, санкции, связанные с Крымом, продлевались каждые полгода. И в промежутке между январем и июлем мы слышали заявления из Италии, Испании, из Балканских стран. Так и здесь», - добавил Светов.

Эксперт также указал, что система санкционного давления на Россию может рухнуть только в том случае, если сформируется новый миропорядок, когда стремление Хорватии войти в БРИКС будет превалировать над нахождением в НАТО.

Напомним, Миланович в интервью местной газете также признался, что не понимает смысла санкционного противостояния с Москвой и не видит конечной цели постоянно вводимых ограничений. Более того, президент Хорватии выступил против обучения украинских националистов.

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