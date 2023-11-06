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В Кремле заявили, что Путин не делал заявлений по поводу выборов президента

Елизавета Егорова
13:26 06.11.2023
Объявлений о запуске предстоящей президентской кампании Владимира Путина не было, заявил Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Путин не делал заявлений по поводу выборов президента
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
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Владимир Путин не делал никаких заявлений по поводу выборов президента, которые должны состояться в марте следующего года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал», - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что о запуске самой президентской кампании также еще не объявляли.

Ранее Путин заявил, что российская избирательная система считается одной из лучших в мире. По его словам, она основана на прозрачных и понятных избирательных процедурах, строгом соблюдении закона, а также на свободном волеизъявлении граждан.

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