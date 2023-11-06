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778 дней оккупации и 195 тысяч жертв: как в Киеве вычеркнули из памяти подвиг воинов-освободителей

Алексей Дегтярев
Елизавета Егорова
13:03 06.11.2023
Сегодня в Киеве уже нельзя поставить цветы освободителю украинской столицы генералу Ватутину, памятник ему был снесен.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК «Звезда»
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Красная армия 80 лет назад освободила Киев от фашистов. К памятной дате Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный киевской наступательной операции 1943 года, с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

За 778 дней немецкой оккупации Киева было замучено и расстреляно больше 195 тысяч мирных жителей. Каратели казнили людей за любое неповиновение, выбирая самые изощренные способы.

В этот день, 6 ноября, в Киеве приносили цветы к памятнику командующего Первым украинским фронтом генералу Николаю Ватутину, освободителю столицы Украины. Однако сегодня приносить цветы некуда - мемориал был снесен. Страдания и подвиги своих предков киевляне стараются вычеркнуть из собственной истории.

«Я, конечно, удивляюсь украинцам, которые так поступили и с памятниками, и с памятью генерала Ватутина», - сказал внук знаменитого генерала Ватутина Александр.

Освобождение Киева далось Красной армии дорогой ценой. Погибло более 6 000 красноармейцев. Но войска смогли форсировать Днепр и прорвать Восточный вал Вермахта.

Подробнее про саму операцию и отношение киевских властей к советским памятникам смотрите в сюжете Алексея Дегтярева.

Ранее 80 лет со дня освобождения от немецких захватчиков праздновали в украинском Мелитополе, который фашистское командование называло «железными воротами Крыма». К памятной дате на центральной площади города открыли стелу «Город воинской славы».

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