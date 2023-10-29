К 80-летию освобождения Мелитополя на центральной площади города открыли стелу «Город воинской славы». Кроме того, вернулся на свой постамент с реставрации и танк Т-70.

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На этой неделе в городе воинской славы Мелитополе вспоминали о событиях восьмидесятилетней давности, когда после долгих и кровопролитных боев город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Мелитополь был в оккупации долгих два года - с 1941 по 1943. Фашистское командование называло город ключом к «железным воротам Крыма» и придавало огромное значение удержанию этих позиций.

Освобождение Украины стало той наступательной операцией, в ходе которой советские солдаты окончательно поверили в свою победу и начали громить врага практически безостановочно. Для освобождения Украины Красная армия задействовала мощнейшую группировку - почти три миллиона человек, четыре фронта.

Мелитополь - это, по сути, ворота в Крым. Через него по железной дороге немцы поставляли на полуостров оружие и припасы. К 80-летию освобождения на центральной площади города открыли стелу «Город воинской славы». За освобождение Мелитополя почти сто советских бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза. Их имена увековечены рядом с памятником.

Вернулся на свой постамент с реставрации и танк Т-70. Именно эта машина и ее экипаж первыми ворвались в оккупированный Мелитополь, уничтожив при этом несколько вражеских опорных пунктов.

В отличие от самой Украины, где мемориалы просто уничтожают, память об освободителях украинской земли сохраняют по всей России. Сегодня освобождение страны нынешние киевские власти пытаются превратить в новый национальный миф - якобы территорию Украины освобождали чуть ли не одни только украинцы, ну а бандеровцы, национальные герои, вообще им помогали.

«На завершающем этапе войны, это 1944-45 годы, приблизительно 50% личного состава наступающих фронтов советской армии - это украинцы. Соответственно, они участвуют во всех решающих и основных операциях этого периода. Украинцы были среди освобождавших концлагерь "Аушвиц" и среди тех, кто поднимал флаг победы над рейхстагом», - заявила , заместитель директора Национального музея истории Украины Людмила Рыбченко.

Подробнее про масштабную операцию освобождения Мелитополя, а также про особую интерпретацию истории киевскими властями смотрите в сюжете Алексея Самолетова.