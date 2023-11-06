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WP: окно возможностей для благоприятных Киеву переговоров закрылось

Игнат Далакян
12:34 06.11.2023
По словам колумниста The Washington Post, положение Украины на сегодняшний день хуже, чем это было год назад.
WP: окно возможностей для благоприятных Киеву переговоров закрылось
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Окно возможностей для урегулирования конфликта с Российской Федерацией путем переговоров с благоприятным для Киева исходом закрылось. Об этом пишет газета The Washington Post.

Колумнист издания Джейсон Уиллик, как передает радио Sputnik, отмечает, что положение Украины на сегодняшний день хуже, чем это было год назад. По словам автора статьи, украинские войска измотаны и истощены, а запасы оружия находятся на исходе.

«Россия видит патовую ситуацию на поле боя с технологической точки зрения, в которой у нее долгосрочное преимущество в живой силе», - объясняет Уиллик.

По мнению автора, по этой причине окно возможностей для благоприятного урегулирования конфликта путем переговоров для украинской стороны закрылось.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты и европейские страны начали обсуждать с Киевом условия переговоров с Российской Федерацией. Как отмечают источники американского телеканала, западные официальные лица «начали спокойно» говорить с Украиной о последствиях мирного урегулирования конфликта.

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