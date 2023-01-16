Новак заявил о стабильном обеспечении газом внутреннего рынка России

По словам вице-премьера, общий уровень газификации в стране к концу 2022 года достиг 73%.

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Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что общий уровень газификации в стране к концу 2022 года достиг уровня в 73%. Кроме того, он подчеркнул, что внутренний рынок РФ стабильно обеспечен газом, на него было поставлено 484 миллиарда кубометров газа.

«В газовой отрасли стабильно обеспечивался внутренний рынок. На внутренний рынок было поставлено 484 миллиарда кубических метров газа», - отметил Новак в рамках совещания с членами правительства.

Также вице-премьер обратил внимание на то, что рост потребления электроэнергии в России в прошедшем году составил 1,5%.

Ранее правительство РФ установило предельную цену газа с двух месторождений. Так, была определена стоимость газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений.

