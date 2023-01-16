В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новак заявил о стабильном обеспечении газом внутреннего рынка России

Елизавета Потейчук
11:09 16.01.2023
По словам вице-премьера, общий уровень газификации в стране к концу 2022 года достиг 73%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что общий уровень газификации в стране к концу 2022 года достиг уровня в 73%. Кроме того, он подчеркнул, что внутренний рынок РФ стабильно обеспечен газом, на него было поставлено 484 миллиарда кубометров газа.

«В газовой отрасли стабильно обеспечивался внутренний рынок. На внутренний рынок было поставлено 484 миллиарда кубических метров газа», - отметил Новак в рамках совещания с членами правительства.

Также вице-премьер обратил внимание на то, что рост потребления электроэнергии в России в прошедшем году составил 1,5%.

Ранее правительство РФ установило предельную цену газа с двух месторождений. Так, была определена стоимость газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений.
 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:27 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил, что для развития Севморпути будет создан «ледовый навигатор»
10:19 Армия
Видео
Корреспондент показал обстановку на улицах Соледара после освобождения города от врага
09:14 В стране и мире
Украинские националисты выпустили три ракеты по Калининскому району Донецка
08:31 Армия
Видео
Российский боец описал, как националисты бежали из Соледара во время штурма города
08:09 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о попытках поджога российских консульств и посольств на Западе
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.