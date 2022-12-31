Правительство РФ установило предельную цену газа с двух месторождений

Определена стоимость газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений.

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В субботу российское правительство установило предельную цену природного газа с Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в размере 2550 рублей за тысячу кубометров. Стоимость газа голубого топлива с Южно-Русского газового месторождения оценили в 2390 рублей за тысячу кубометров.

Соответствующее постановление подписал глава премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с момента публикации.

Напомним, накануне правительство РФ утвердило объем вывоза зерновых культур в страны, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года.

Тарифная квота определена в объеме 25,5 миллиона тонн.