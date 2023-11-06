В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Более 200 мирных жителей погибли в секторе Газа за ночь из-за действий ЦАХАЛ

Игнат Далакян
11:09 06.11.2023
Израильская армия нанесла удары по 450 целям ХАМАС.
Более 200 мирных жителей погибли в секторе Газа за ночь из-за действий ЦАХАЛ
© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Более 200 мирных жителей в палестинском секторе Газа погибли за ночь в результате ударов армии Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Израильская армия атаковала 450 целей палестинской группировки ХАМАС, а также взяла под контроль военный лагерь в Газе, как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили о завершении окружения сектора Газа. По сообщению ЦАХАЛ, за время ведения боевых действий 36-я дивизия нанесла удары по более чем 1600 целям ХАМАС. Армейская пресс-служба отметила, что задачи дивизии не завершаются только окружением сил палестинского движения ХАМАС, в задачи ЦАХАЛ также входит нанесение ударов по избранным целям.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:09 В стране и мире
Более 200 мирных жителей погибли в секторе Газа за ночь из-за действий ЦАХАЛ
09:07 В стране и мире
РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось
09:04 В стране и мире
Уголовное дело возбуждено против стрелявшего у ресторана в Москве боксера Иванова
08:20 Армия
Видео
Бойцы ЦВО через телемост показали родным из Удмуртии сбитые БПЛА противника
07:10 В стране и мире
Ирландия отменит льготы для украинских беженцев
Популярное
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Видео
Пассажир летевшего в Надым Ми-8 снял пожар в вертолете изнутри
Видео
Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.