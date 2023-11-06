Более 200 мирных жителей погибли в секторе Газа за ночь из-за действий ЦАХАЛ

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Более 200 мирных жителей в палестинском секторе Газа погибли за ночь в результате ударов армии Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Израильская армия атаковала 450 целей палестинской группировки ХАМАС, а также взяла под контроль военный лагерь в Газе, как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили о завершении окружения сектора Газа. По сообщению ЦАХАЛ, за время ведения боевых действий 36-я дивизия нанесла удары по более чем 1600 целям ХАМАС. Армейская пресс-служба отметила, что задачи дивизии не завершаются только окружением сил палестинского движения ХАМАС, в задачи ЦАХАЛ также входит нанесение ударов по избранным целям.