Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул

Из-за отмены рейса в Стамбул москвич потерял деньги за мексиканские отели, а авиакомпания просто не смогла вернуть деньги, как и найти билеты на другие рейсы.

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Житель столицы потерял полмиллиона рублей после отмены рейса Turkish Airlines в Стамбул. Москвич собирался отдохнуть в Мексике вместе с супругой. Билеты до Мехико с пересадкой в турецком городе он купил сильно загодя - за восемь месяцев, однако это не помогло ему избежать неудачи.

Половина отелей, забронированных в Мексике, не вернула мужчине деньги, так как вышли сроки бесплатного возврата. Билетов на ближайшие рейсы в экономклассе не было, а за бизнес пришлось бы отдать еще 500 тысяч рублей, поэтому москвич просто отменил поездку.

«В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета», - заключил мужчина в разговоре с порталом MSK1.ru.

Ранее пассажиры рейса Варадеро - Москва рассказали «Звезде», как были вынуждены 10 часов ждать своего самолета в кубинском аэропорту. По словам пассажира Николая, из продовольствия им дали только бутылку воды и хлеб. Поспать там никто не мог.