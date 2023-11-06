Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Житель столицы потерял полмиллиона рублей после отмены рейса Turkish Airlines в Стамбул. Москвич собирался отдохнуть в Мексике вместе с супругой. Билеты до Мехико с пересадкой в турецком городе он купил сильно загодя - за восемь месяцев, однако это не помогло ему избежать неудачи.
Половина отелей, забронированных в Мексике, не вернула мужчине деньги, так как вышли сроки бесплатного возврата. Билетов на ближайшие рейсы в экономклассе не было, а за бизнес пришлось бы отдать еще 500 тысяч рублей, поэтому москвич просто отменил поездку.
«В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета», - заключил мужчина в разговоре с порталом MSK1.ru.
Ранее пассажиры рейса Варадеро - Москва рассказали «Звезде», как были вынуждены 10 часов ждать своего самолета в кубинском аэропорту. По словам пассажира Николая, из продовольствия им дали только бутылку воды и хлеб. Поспать там никто не мог.