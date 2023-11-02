Бутылка воды, булка и отсутствие сна: как туристы 10 часов ждали вылета из Кубы

В Москве приземлился борт из Варадеро, вылет которого в российскую столицу откладывали по неким техническим причинам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress

В Москву из аэропорта кубинского курорта Варадеро прибыл рейс, который ранее по техническим причинам задержали на 10 часов. Все это время пассажирам пришлось томиться в неудобном зале ожидания. Люди фактически оказались лишены нормального питания и возможности отдохнуть.

«Сидели на железных стульчиках. Поспать мы не могли, потому что нам конкретное время не говорили. Постоянно лишь объявляли о переносе. Еле-еле выбили по бутылке воды и булке», - рассказал «Звезде» один из пассажиров по имени Николай.

Были и россияне, которые провели в аэропорту и вовсе около 15 часов. Это связано с тем, что некоторых туристов привезли из отеля задолго до намеченного вылета.

«Часть пассажиров была неадекватна. Кричали и угрожали. Это было лишнее. Но в основном спокойно себя вели», - говорит вернувшаяся из Кубы девушка.

По ее словам, среди ожидавших вылета были и дети. Одна пассажирка летела в Россию с месячной малышкой на руках.

Теперь же застрявшие в аэропорту намерены, как минимум, добиваться извинений за доставленное неудобство.