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Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на передовую после тяжелого ранения в зоне СВО

Игнат Далакян
11:42 06.11.2023
По приезде на передовую полковник высоко оценил службу своих бойцов.
Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на передовую после тяжелого ранения в зоне СВО
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Герой России полковник Рустам Сайфуллин, который был дважды ранен во время специальной военной операции, вернулся на передовую, чтобы поддержать свой полк. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», - пояснил Сайфуллин, почему он вернулся на СВО, несмотря на полученные ранения.

Военнослужащий добавил, что обязанность получившим увечья на поле боя офицерам - «передать свой опыт молодежи, молодым командирам». Герой России высоко оценил службу своих бойцов по приезде на передовую.

«Молодцы! Посмотрел - работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», - сказал Сайфуллин.

В ходе специальной военной операции Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Российский военнослужащий получил два раза ранения при выполнении задач.

Ранее морпех Северного флота Валерий Якупов, который потерял ногу на передовой в зоне СВО, вернулся в армия, чтобы передать свой опыт сослуживцам. Получив осколочное ранение, техник отдельной бригады морской пехоты чудом выжил, но отказался «сидеть на пенсии».

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